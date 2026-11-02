Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagvormittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'720 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 648,60 CHF. Bei 643,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'298 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,63 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 11,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,11 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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