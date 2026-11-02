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02.11.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag fester

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 655,80 CHF.

Partners Group
651.90 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 655,80 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Bei 655,80 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 643,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 34'512 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 12,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,54 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,11 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3962 18.06.2027 160577236
Long 3222.9998 20.11.2026 160008220
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Short 3222.9998 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4953 10.14 160676840
Long 12.3962 4.53 162066445
Long 18.9588 1.63 161595366
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8574 11.71 157924357
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In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Long 13’794.38 13.71 STW8BU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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