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02.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 647,00 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 647,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 652,40 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 643,60 CHF. Zuletzt wechselten 18'522 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 69,63 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 582,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 40,11 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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