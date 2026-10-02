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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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02.10.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Freitagvormittag

Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Partners Group zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 600,40 CHF.

Partners Group
598.95 CHF 1.16%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 600,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'631 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Partners Group-Aktie bis auf 600,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 595,60 CHF. Bisher wurden heute 5'633 Partners Group-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,79 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,57 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,40 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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