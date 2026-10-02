Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 600,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'631 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Partners Group-Aktie bis auf 600,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 595,60 CHF. Bisher wurden heute 5'633 Partners Group-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,79 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,57 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,40 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme