Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag freundlich

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 599,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'694 Punkten notiert. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 604,80 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41'930 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 83,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,64 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme