Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 592,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'675 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 591,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 595,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 18'333 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit Abgaben von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,64 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,40 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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