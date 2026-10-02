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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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02.10.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit Verlusten

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 592,80 CHF.

Partners Group
598.95 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 592,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'675 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 591,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 595,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 18'333 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit Abgaben von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,64 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,40 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4958 17.12.2027 157436310
Long 2998.9998 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1405 18.06.2027 157230600
Short 11.996 19.03.2027 157036866
Short 49.9833 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4975 10.52 160910183
Long 12.4958 5.00 160910472
Long 21.4214 1.71 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.998 12.85 160676486
Short 9.6742 6.76 161113383
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.90 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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