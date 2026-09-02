Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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02.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 664,20 CHF.
Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 664,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 661,20 CHF nach. Bei 670,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'348 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'158,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 42,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 4,79 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 42,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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