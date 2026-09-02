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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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02.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Partners Group

Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Partners Group

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 664,60 CHF.

Partners Group
666.90 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 664,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'345 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 661,20 CHF. Bei 670,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84'517 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 74,24 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Abschläge von 4,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 42,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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