Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Partners Group

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 664,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'345 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 661,20 CHF. Bei 670,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84'517 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 74,24 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Abschläge von 4,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 42,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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