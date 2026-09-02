Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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02.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 667,80 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 667,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'291 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 661,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 670,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 57'373 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. Gewinne von 73,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 5,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,73 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 42,25 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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