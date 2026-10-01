Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursverlusten

Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 597,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'718 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 597,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 600,00 CHF. Bisher wurden heute 8'728 Partners Group-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,77 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,04 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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