Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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01.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 597,80 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 597,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'667 Punkten steht. Der Kurs der Partners Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 591,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 600,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 60'198 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 83,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Mit Abgaben von 1,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,64 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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