Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 597,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 591,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 600,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 36'826 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 1,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 40,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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