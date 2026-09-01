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01.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group mit herben Abschlägen am Vormittag

Partners Group Aktie News: Partners Group mit herben Abschlägen am Vormittag

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 681,20 CHF.

Partners Group
677.77 CHF -7.96%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 681,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'348 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 677,80 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 692,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'579 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 69,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 7,16 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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