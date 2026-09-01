Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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01.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group bricht am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,4 Prozent bei 678,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 678,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'327 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 669,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 692,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 188'061 Partners Group-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 1'158,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 70,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,73 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.
Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 42,82 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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