Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Mittag kräftig

Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 7,2 Prozent auf 680,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'239 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 669,60 CHF. Bei 692,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 141'175 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 7,00 Prozent sinken.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 42,82 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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