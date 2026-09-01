Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’104 0.0%  Dow 52’961 -0.4%  DAX 25’929 -1.3%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’357 -1.0%  Gold 4’363 -1.9%  Bitcoin 63’156 -0.5%  Dollar 0.8115 0.4%  Öl 92.7 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Mittag kräftig

Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Mittag kräftig

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 7,2 Prozent auf 680,00 CHF ab.

Partners Group
681.88 CHF -7.41%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 7,2 Prozent auf 680,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'239 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Partners Group-Aktie bei 669,60 CHF. Bei 692,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 141'175 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 7,00 Prozent sinken.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 42,82 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Ausblick Partners Group: Im Halbjahr weniger Performance Fees erwartet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren bedeutet

Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten