Partners Value Investments LP Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Partners Value Investments LP Registered hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Partners Value Investments LP Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Partners Value Investments LP Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63.7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 57.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch