Partners Value Investments LP Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Partners Value Investments LP Registered hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.64 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -40.570 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch