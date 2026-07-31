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Milliardenbetrag 31.07.2026 13:23:00

Partners Group verkauft Zabka-Anteil an Couche-Tard - Aktie wenig bewegt

Partners Group verkauft Zabka-Anteil an Couche-Tard - Aktie wenig bewegt

Die Partners Group verkauft ihren Anteil am polnischen Convenience-Händler Zabka an den kanadischen Convenience- und Tankstellenkonzern Alimentation Couche-Tard.

Der Käufer will die Zabka Group für umgerechnet rund 8,6 Milliarden US-Dollar übernehmen und startet dazu ein freiwilliges Übernahmeangebot, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht.

Partners Group sowie weitere Grossaktionäre mit zusammen rund 57 Prozent der Aktien haben sich verpflichtet, ihre Anteile im Rahmen des Angebots anzudienen, wie es heisst. Der Angebotspreis liegt bei umgerechnet rund 8,48 Dollar je Aktie. Finanziert werden soll die Transaktion über vollständig zugesagte Kreditfazilitäten.

Zabka ist Polens grösster Convenience-Händler und betreibt mehr als 13'000 Läden in Polen und Rumänien. Das Unternehmen wickelt im Schnitt 4,3 Millionen Transaktionen pro Tag ab und hat 11,7 Millionen Nutzer über seine digitalen Kanäle.

Für Couche-Tard ist es die bislang grösste Übernahme. Der Konzern will mit dem Kauf seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa ausbauen und Zabka mit bestehendem Management, Marke und Franchisemodell weiterführen.

Die Partners Group-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 670,69 Franken.

awp-robot/to/cg

Baar (awp)

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Ausblick Partners Group: Nach Rücknahme-Wirbel schwieriges Halbjahr erwartet

Bildquelle: Keystone
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