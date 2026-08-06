Partners Group übernimmt Mehrheit an AVK Power Solutions

Baar (awp) - Partners Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AVK Power Solutions getroffen, einem der grössten Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren in Europa. Die Investmentgesellschaft plant, zunächst über 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital in das Unternehmen zu investieren, ergänzt durch Fremdfinanzierung.

Das Management-Team von AVK behält eine Minderheitsbeteiligung, wie das Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte. AVK ist auf die Planung, Installation und Wartung von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren spezialisiert und hat bislang rund 3,5 Gigawatt Leistung installiert.

Partners Group beabsichtigt, AVK zu einer Infrastrukturplattform auszubauen, die Rechenzentren langfristige Energie-als-Dienstleistung-Lösungen (EaaS) anbietet.

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