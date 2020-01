Partners Group übernimmt Immobilien in Deutschland, Frankreich und Niederlanden

Die Partners Group hat im Kundenauftrag eine Mehrheitsbeteiligung an einem europäischen Immobilienportfolio erworben.

Das Portfolio besteht aus 30 Büro- und Logistikliegenschaften in Deutschland Frankreich und den Niederlanden, wie der Vermögensverwalter am Dienstag mitteilte.

Die Immobilien waren zuvor Teil eines von der Imfarr Beteiligungs GmbH und der SN Beteiligungen Holding AG gehaltenen Portfolios. Die Transaktion wurde als Joint Venture gemeinsam mit Peakside Capital Advisors durchgeführt und hat ein Volumen von insgesamt mehr als 550 Millionen Euro, wie es weiter hiess.

Der Grossteil der 27 Bürogebäude und drei Logistik-Liegenschaften befinde sich in Deutschland. Enthalten sind Immobilien in München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt. In Frankreich liegen die Immobilien im Grossraum Paris und in den Niederlanden in Amsterdam.

Mit der Transaktion baue Partners Group sein Portfolio in Deutschland aus. Das unterstreiche die Bedeutung dieses Marktes.

Im Dezember habe man zudem für einen Kunden eine Immobilie in Berlin veräussert. Der fast vollständig vermietete Bürokomplex "City Campus" am Saatwinkler Damm im Stadtteil Charlottenburg sei für rund 200 Millionen Euro veräussert worden.

yr/ys

Baar (awp)