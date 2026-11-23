Baar (awp) - Partners Group übernimmt den neuseeländischen Transportinfrastrukturanbieter Straitnz von Morgan Stanley Infrastructure Partners. Straitnz betreibt zwei Schiffe für tägliche Fracht- und Passagierverbindungen über die Cook Strait zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands. Zudem gehört ein Strassengütergeschäft mit Transport- und Speditionsdiensten zum Unternehmen, wie Partners Group am Montag mitteilte.

Zu den finanziellen Bedingungen wurden keine Angaben gemacht. Partners Group will mit dem Management unter anderem die Vertriebswege und die Digitalisierung ausbauen, um das Geschäft weiterzuentwickeln.

Der Abschluss der Transaktion ist in der ersten Hälfte 2027 geplant. Voraussetzung sind die üblichen Vollzugsbedingungen sowie die Genehmigung durch das Overseas Investment Office.

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