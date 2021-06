Partners Group übernimmt Dimension Renewable Energy

Denver/Baar (awp) - Partners Group übernimmt im Namen von Kunden eine Mehrheitsbeteiligung an der Dimension Renewable Energy. Diese bietet eine Plattform für dezentrale Energieversorgung mit Schwerpunkt auf Gemeinschaftssolaranlagen und Batteriespeichern in den USA, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gruppe am Montag mitteilte.

Das Ziel sei, eng mit den Mitbegründern Rafael Dobrzynski und Sam Youneszadeh von Dimension Renewable Energy zusammenarbeiten, um den Umsatz der Firma auf mehr als eine Miliarde US-Dollar anschwellen zu lassen. Dabei solle Dimension zu einem der grössten Betreiber von Gemeinschaftssolaranlagen in den USA werden, heisst es weiter. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Seit ihrer Gründung habe die Partners Group weltweit nun in 20 Anlagen zur Energiewende investiert, die einen Unternehmenswert von 23 Milliarden US-Dollar repräsentierten.

kw/uh