Partners Group steigt in den australischen Bango Windpark ein

Partners Group hat im Auftrag seiner Kunden in den Bango Windpark in Australien investiert.

Bango ist ein 244 Megawatt Projekt im Bundesstaat New South Wales mit einem Gesamtprojektvolumen von 500 Millionen Dollar, wie der auf alternative Anlagen spezialisierte Assetmanager in der Nacht auf Montag mitteilte.

Partners Group wird den Angaben zufolge den operativen Roll-out von Bango mit 46 GE Cypress Turbinen mit einer Gesamtleistung von 244 MW leiten. Dabei handle es sich um den ersten Windpark weltweit mit diesem Turbinentyp und die grösste Onshore-Windturbine, die derzeit in Produktion sei.

Bango dürfte laut Mitteilung genügend saubere Energie erzeugen, um über 100'000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Der Bau beginnt diesen Monat, wobei die Farm Mitte 2021 in Betrieb gehen soll. Bango habe bereits einen 15-Jahres-Vertrag mit dem Stromkonzern Snowy Hydro über 100 MW ihrer Kapazität abgeschlossen.

Dies ist das dritte Projekt im Rahmen von Grassroots Renewable Energy, einer grossen Plattform für erneuerbare Energien in Australien, die im Mai 2018 von Partners Group und CWP Renewables gegründet wurde. Im Auftrag seiner Kunden hat Partners Group insgesamt 700 Millionen Dollar an Kapitalanlagen in Grassroots getätigt, wie die Zuger Firma weiter mitteilte.

Zug (awp)