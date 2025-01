Partners Group steigert verwaltete Vermögen unter Markterwartungen

(Ergänzte Fassung)

Baar (awp) - Partners Group hat im vergangenen Jahr weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen etwas gesteigert. Die Erwartungen der Analysten erreichte der Vermögensverwalter aber nicht ganz.

Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich 2024 auf 22 Milliarden US-Dollar - nach 18 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager am Dienstagabend mitteilte. Damit lagen die Neugelder in etwa in der Mitte der Unternehmensprognose von 20 bis 25 Milliarden Dollar.

Die verwalteten Vermögen der Gesellschaft erreichten per Ende Jahr 152 Milliarden nach 149 Milliarden Ende Juni. Analysten hatten diese im Durchschnitt bei 156 Milliarden gesehen.

Evergreens beliebt

Insbesondere Evergreen-Fonds seien erfolgreich gewesen und hätten im vergangenen Jahr mit rund 8 Milliarden an Kapitalzusagen das jemals stärkste Fundraising erzielt, hiess es von Partners Group weiter. Das sei vor allem getrieben durch das Wachstum des Geschäfts mit Privatkunden, dem das Unternehmen signifikantes Wachstumspotential zuschreibt.

Die Kunden der Private-Equity-Gesellschaft sind vornehmlich institutionelle Anleger wie Pensionskassen.

"Evergreens" sind Investmentfonds, welche nicht auf eine bestimmte Laufzeit beschränkt sind und bei denen es durch die Wertsteigerung zu Auszahlungen kommt. Dadurch ergibt sich ein breiterer und einfacherer Zugang. Das Ziel, reichen Privatpersonen den Zugang zu Portfolios eigentlich professioneller Kunden zu ermöglichen, steht auch im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit Blackrock, die im September 2024 angekündigt wurde.

Mehr investiert und verkauft

Im vergangenen Jahr wurde zudem die neue Asset-Klasse "Royalties", also Lizenzgebühren, eingeführt. Royalties sind vertraglich abgemachte Zahlungen an den Besitzer eines Vermögenswerts, die eine Drittpartei für die Nutzung entrichten muss.

In der Regel erhält der Besitzer einen Umsatzanteil vom Ertrag. Der Bereich machte 2024 lediglich 1 Prozent der Kapitalzusagen aus, und die verwalteten Vermögen werden mit 0,2 Milliarden beziffert.

Derweil habe sich das Transaktionsumfeld im zweiten Halbjahr weiter verbessert. Der Markt komme langsam wieder zurück zu normalen Aktivitätsleveln der Kunden, sagte CEO David Layton am Dienstag.

Positiver Ausblick

Investiert wurden im vergangenen Jahr 22 Milliarden Dollar, nachdem es 2023 lediglich 13 Milliarden waren. 18 Milliarden flossen indes über Verkäufe und den Ausstieg aus Beteiligungen in die Kassen - nach 12 Milliarden im Vorjahr.

Partners Group kündigte zudem bereits einige hochkarätige Exits an, die sich 2025 positiv auf das Ergebnis auswirken würden.

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr rechnet die Gruppe mit einem weiteren Neugeldzufluss und geht von Kapitalzusagen von 26 bis 31 Milliarden Dollar aus. Die Prognose ist damit deutlich optimistischer als noch zuletzt.

