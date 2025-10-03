Partners Group schliesst Partnerschaft mit CVC für Tochter ISP

Baar (awp) - Die Partners Group schliesst sich mit dem Private Equity Manager CVC zusammen. Gemeinsam soll das Wachstum der Partners Group-Tochter International Schools Partnership (ISP) vorangetrieben werden.

Dazu werde CVC einen Anteil an ISP in Höhe von 20 Prozent erwerben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Partners Group bleibe aber bei der 2013 gegründeten Tochter Hauptaktionär und auch der kanadische Pensionsfonds OMERS, der 2021 eine Minderheitsbeteiligung an ISP erworben hat, bleibe an Bord. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

ISP wurde seit der Gründung zu einer der grössten K-12-Schulplattformen weltweit ausgebaut, über die weltweit über 110'000 Schüler an 111 Schulen in 25 Ländern unterrichtet werden. In der nächsten Wachstumsphase wolle die neue Aktionärsgruppe unter anderem die Aufnahmen neuer Schulen in die Plattform, Investitionen in die Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur der Schulen vorantreiben.

dm/hr