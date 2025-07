Partners-Group-Papiere im Aufwind nach überraschend hohen Vermögen

Zürich (awp) - Partners Group sind am Mittwoch deutlich fester in den Handel gestartet. Am Vorabend nach Börsenschluss hatte der Asset Manager für das erste Halbjahr Neugelder und einen Vermögensstand über den Markterwartungen kommuniziert.

Partners Group steigen gegen 9.15 Uhr um 4,7 Prozent auf 1110 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI steht derweil lediglich mit 0,17 Prozent im Plus. Die Aktie des Vermögensverwalters notiert damit im laufenden Jahr aber immer noch über 10 Prozent im Minus.

Das Wachstum der verwalteten Vermögen und die Kundenzusagen seien sehr erfreulich gewesen und würden die Fähigkeit von Partners Group demonstrieren, auch in einem schwierigen Umfeld zu wachsen, kommentiert die ZKB den Zwischenbericht. Der zuständige Analyst ist zudem der Meinung, dass der Markt das Erholungspotenzial im laufenden Gesamtjahr bei Kundenzusagen und Performance Fees unterschätze. Die Aktie sei zu günstig bewertet.

Mit deutlich besseren Fundraising- und Evergreen-Daten im ersten Halbjahr 2025 als erwartet seien "die Bären" eines besseren belehrt worden, kommentiert auch JP Morgan. So habe das Management etwa betont, dass tiefere Zeichnungen in älteren Evergreen-Fonds durch neue Fonds kompensiert wurden und ein weiterer Anstieg der Mittelzuflüsse in neue Evergreens erwartet wird. Und auch die Performance der Legacy-Fonds soll sich derweil über die nächsten Quartale verbessern, verweisen die Analysten auf Aussagen des Unternehmens.

Insgesamt gebe es zahlreiche Anzeichen dafür, dass Partners Group über alle Produkte und Strategien hinweg weiterhin stark sei. "Evergreens" sind Investmentfonds, welche nicht auf eine bestimmte Laufzeit beschränkt sind und bei denen es durch die Wertsteigerung zu Auszahlungen kommt.

Ausserdem beliess Partners Group die Jahresprognose für die erwarteten Kapitalzusagen. Am Markt war im Vorfeld teilweise befürchtet worden, dass es zu einer Anpassung der Guidance hin zum tieferen Ende der Bandbreite kommen könnte. Von Kepler Cheuvreux heisst es mit Blick auf den Ausblick, Partners Group sei nun in einer guten Position, die Range von 22 bis 26 Milliarden US-Dollar Kundenzusagen 2025 in der Mitte zu erreichen.

Für Barclays ergibt sich mit den besser als erwartet ausgefallenen Assets under Management sowie der bestätigten Unternehmensprognose eine Erhöhung bei den Gewinnschätzungen. Partners Group sei weiterhin gut positioniert, um von den positiven Entwicklungen in der Privatkapitalbranche zu profitieren, dank seiner führenden Position bei Evergreens, dem breiten Angebot und seiner Aktivitäten am Sekundärmarkt, heisst es. Bei "Secondaries" geht es um den Kauf und Verkauf von bestehenden Investorenanteilen an Private-Equity-Fonds anstatt am Primärmarkt direkt in einen neuen Fonds zu investieren.

ys/rw