Partners Group kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats an

Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 4. März 2021

Partners Group, der führende globale Manager von Privatmarktanlagen, gibt heute Änderungen und Nominierungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats bekannt, die an der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre am 12. Mai 2021 vorgeschlagen werden.

Der Verwaltungsrat hat Joseph P. Landy zur Wahl als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen. Herr Landy, ehemaliger Co-Chief Executive Officer bei Warburg Pincus, ist seit 1985 in der Private Equity-Branche tätig. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit als Co-Chief Executive Officer bei Warburg Pincus war Herr Landy für die Unternehmensführung mitverantwortlich, was unter anderem die Ausarbeitung der Unternehmensstrategie, die Aufsicht über Investitionsrichtlinien und -entscheidungen, die Leitung des exekutiven Managements sowie die Koordination der Kommunikation mit den Kunden des Unternehmens umfasste. Herr Landys Investitionsschwerpunkte lagen in der Informationstechnologie, Internetanwendungen und -infrastruktur, Kommunikationslösungen sowie in strukturierten Investitionen.

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident von Partners Group, erklärt: „Wir sind hocherfreut, Joe in unserem Verwaltungsrat willkommen heissen zu dürfen. Als eine der renommiertesten Personen in der US-amerikanischen Private Equity-Industrie bringt Joe einen beeindruckenden Leistungsausweis in der Führung von Privatmarktanlagen in unser Unternehmen ein. Wir freuen uns darauf, zusammen mit ihm unsere transformativen Investitionen und massgeschneiderten Kundenlösungen in den kommenden Jahren weiter auszubauen.”

Joseph P. Landy kommentiert: „Ich bewundere Partners Groups unternehmerischen Ansatz bei ihren Investitionen und der Entwicklung von Beteiligungen wie auch ihre marktführende Investitionsperformance. Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat dieses erfolgreichen Unternehmens beizutreten. Zusammen mit meinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen und dem Senior Management werde ich die Realisierung von Partners Groups Wachstumspotenzial ausserhalb der europäischen Märkte unterstützen.”

Des Weiteren wird Dr. Eric Strutz, zurzeit Vizepräsident und Lead Independent Director des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Risk & Audit Committee, am 12. Mai 2021 nicht mehr zur Wiederwahl antreten, da er die von Partners Group maximale Amtszeit für unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats von zehn Jahren erreicht hat. Nach seinem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bleibt Dr. Strutz Mitglied des Operating Director Netzwerks des Unternehmens und nimmt weiterhin seine Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied von Partners Groups Portfoliounternehmen Global Blue und Techem wahr.

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident, kommentiert: „Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Eric für seinen wichtigen Beitrag unsere unternehmerische Governance vorangetrieben zu haben. Als Vorsitzender des Risk & Audit Committee beaufsichtigte Eric unser Risiko-Governance-Rahmenwerk, welches unserem Verwaltungsrat erlaubte, sich auf handlungsorientierte, strategische Entscheidungsfindungen konzentrieren zu können und dabei die entsprechenden Risiken zu berücksichtigen.”

Dr. Eric Strutz, Vizepräsident des Verwaltungsrats, fügt hinzu: „Es war eine sehr bereichernde Erfahrung in den vergangenen zehn Jahren in dem Verwaltungsrat der Partners Group tätig zu sein und zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Ich freue mich auch weiterhin mit diesem hervorragenden Unternehmen verbunden zu bleiben und den gleichen unternehmerischen Fokus durch mein anhaltendes Mandat als Operating Director in den Portfoliounternehmen einfliessen zu lassen.”

Mit dem Austritt von Dr. Strutz schlägt der Verwaltungsrat vor, das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Dr. Martin Strobel zum Vizepräsidenten und Lead Independent Director des Verwaltungsrats und Vorsitzenden des Risk & Audit Committee zu ernennen. Dr. Strobel bleibt unter Vorbehalt seiner Wiederwahl an der ordentlichen Generalversammlung Mitglied des Nomination & Compensation- sowie des Strategy Committee.

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über USD 145 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com – oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

Anhang: Lebenslauf Joseph P. Landy

Joseph P. Landy, Special Limited Partner und ehemaliger Co-Chief Executive Officer bei Warburg Pincus, ist seit 1985 in den verschiedensten Bereichen der Private Equity-Branche tätig. Während seiner Zeit bei Warburg Pincus war Herr Landy über 20 Jahre für die Unternehmensführung mitverantwortlich, was unter anderem die Ausarbeitung der Unternehmensstrategie, die Aufsicht über Investitionsrichtlinien und -entscheidungen, die Leitung des exekutiven Managements sowie die Koordination der Kommunikation mit den Kunden des Unternehmens umfasste. Herr Landys Investitionsschwerpunkte lagen in der Informationstechnologie, Internetanwendungen und -infrastruktur, Kommunikationslösungen sowie in strukturierten Investitionen. Herr Landy ist Mitglied des Stiftungsrats der New York University, wo er dem Investment Committee vorsitzt. Er ist ausserdem Verwaltungsratsmitglied der Nationalparkstiftung Fountain House sowie mehreren privaten Unternehmen. Herr Landy hält einen Bachelorabschluss in Wirtschaft der Wharton School der University of Pennsylvania und einen MBA der Leonard N. Stern School of Business der New York University.