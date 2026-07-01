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01.07.2026 10:45:36
Partners Group investiert in britische Zugleasing-Plattform
Baar (awp) - Der Privatmarktspezialist Partners Group investiert im Namen seiner Kunden 260 Millionen Pfund (rund 279 Millionen Franken) in eine britische Leasingplattform für Personenzüge. Diese umfasst eine Flotte von mehr als 1500 Fahrzeugen, die auf dem britischen Schienennetz im Einsatz sind.
Insgesamt habe die Plattform rund 800 Millionen Pfund eingesammelt, die für die Konsolidierung von fünf Flotten und für künftige Investitionen verwendet würden, teilte die Zuger Investmentgesellschaft am Mittwoch mit. Die Fahrzeuge seien für jede Flotte für ihre spezifischen Bedürfnisse zusammengestellt. Dank langfristiger Leasing-Verträge generierten sie einen sichtbaren Cashflow.
Für Partners Group handelt es sich um die zweite Investition in den sogenannten Infrastruktur-Sekundärmarkt innert kurzer Zeit. Am Dienstagabend hatte das Unternehmen eine Investition über 250 Millionen US-Dollar in ein Flugzeugleasing-Portfolio bekanntgegeben. Insgesamt belaufen sich die Investitionen in den Infrastruktur-Sekundärmarkt der letzten zwölf Monate laut der Mitteilung nun auf 2 Milliarden Dollar.
tp/cg
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