Partners Group investiert in brasilianisches Softwareunternehmen Omie

Baar (awp) - Der Privatmarktspezialist Partners Group investiert im Namen seiner Kunden in den brasilianischen Softwareanbieter Omie. Das Zuger Finanzunternehmen werde im Rahmen der Finanzierungsrunde einen "bedeutenden Minderheitsanteil" an Omie übernehmen und Einsitz im Verwaltungsrat nehmen, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, teilte Partners Group am Donnerstag mit.

Die 2013 gegründete Omie ist laut den Angaben auf die Automatisierung von geschäftskritischen Geschäftsprozessen bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in Brasilien spezialisiert. Zudem biete es über Banking-as-a-Service-Partner eingebettete Finanzlösungen wie Cash Management, Zahlungsabwicklung und Kreditlösungen an. Insgesamt zählt das Unternehmen laut den Angaben rund 180'000 Kunden.

Im Einklang mit seiner Investitionsstrategie werde Partners Group das Omie-Management bei der Umsetzung von strategischen Initiativen wie der beschleunigten Gewinnung von Neukunden oder der Steigerung der Rentabilität unterstützen, heisst es weiter. Über finanzielle Einzelheiten macht das Finanzinstitut keine Angaben.

tp/