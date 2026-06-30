Partners Group investiert 250 Millionen Dollar in Flugzeugleasing-Portfolio - Aktie fester

Partners Group hat 250 Millionen Dollar als alleiniger Hauptinvestor in ein von Avenue Capital Group aufgelegtes Flugzeugleasing-Portfolio investiert. Das Portfolio umfasst 69 Projekte mit Verträgen über verschiedene Flugzeugtypen und ist geografisch breit gestreut.

Die Mehrheit der Einnahmen ist vertraglich gesichert, wie der Spezialist für Private Equity am Dienstag mitteilte.

An der SIX gewann die Partners Group-Aktie am Dienstag letztlich 1,88 Prozent auf 662,20 CHF.

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Baar (awp)