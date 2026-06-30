|Investition
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30.06.2026 17:47:00
Partners Group investiert 250 Millionen Dollar in Flugzeugleasing-Portfolio - Aktie fester
Die Partners Group investiert in ein Flugzeugleasing-Portfolio.
Die Mehrheit der Einnahmen ist vertraglich gesichert, wie der Spezialist für Private Equity am Dienstag mitteilte.
An der SIX gewann die Partners Group-Aktie am Dienstag letztlich 1,88 Prozent auf 662,20 CHF.
awp-robot/ra
Baar (awp)
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