Partners Group erwirbt Portfolio von US-Miethäusern in Wert von einer Milliarde Dollar

Im Portfolio besteht aus 2528 erst kürzlich gebauten Einfamilienhäusern und einer Pipeline von über 1000 in Bau befindlichen Häusern.

Der Bruttovermögenswert (GAV) liegt bei 1 Milliarde US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Die Häuser befinden sich in der sogenannten Sunbelt-Region im Süden der USA und sind über 17 US-Bundesstaaten verstreut. Sie stehen mehrheitlich in den Staaten Texas, Alabama, Georgia und Oklahoma.

Die noch im Bau befindlichen Häuser sollen den Bestand an Mietwohnungen in der von starkem Zuzug geprägten Sunbelt-Region erweitern. Für die Errichtung arbeitet Partners Group mit Kairos Living zusammen. Kairos wird auch die Verwaltung und Vermarktung der Wohnungen übernehmen, heisst es weiter. Als Teil seines Wertschöpfungsplans wolle Partners Group auch Wachstumskapital zur Verfügung stellen, um damit zusätzliche Häuser zu erwerben und in die Betriebsplattform von Kairos Living zu investieren.

Nach eigenen Angaben verwaltet der Bereich Private Real Estate der Partners Group ein Vermögen von 18 Milliarden Dollar. Bisher wurden weltweit 280 Immobilienprojekte und -objekte erworben.

Denver (awp)