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30.10.2026 15:00:36
Partners Group: Ein Befreiungsschlag mit Risiken
Ein Evergreen-Fonds muss zwei Gruppen von Anlegern gleichzeitig gerecht werden: jenen, die investiert bleiben wollen, und jenen, die aussteigen möchten. Partners Group will dieses Problem mit der Aufteilung ihres Flaggschifffonds lösen. Damit entsteht ein Testfall für die gesamte Branche, schreibt Niko Hatziiosifidis in seinem Beitrag für finews first.
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Partners Group Aktie News: Partners Group schiebt sich am Freitagmittag vor (finanzen.ch)
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30.10.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
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|SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Partners Group am 30.10.2026
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