Partners Group beteiligt sich an US-Immobilieninvestor Trinity

Baar (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group übernimmt eine strategische Minderheitsbeteiligung in nicht genannter Höhe am US-Immobilieninvestor Trinity. Zunächst werde Partners Group eine Investition von 500 Millionen US-Dollar tätigen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Danach bestehe die Möglichkeit, weiteres Kapital in Trinity zu investieren.

Trinity mit Sitz in Honolulu, Hawaii, investiert vor allem im Bereich Gastgewerbe und gehörte 2023 laut den Angaben zu den grössten Käufern von Hotels in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Los Angeles und London. Gemäss der Mitteilung hat Trinity bis April 2024 insgesamt 9,8 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Japan investiert.

Nach der ersten Investition von 500 Millionen könne der Vermögensverwalter weiteres Kapital in Trinitys nordamerikanische und europäische Investmentplattformen sowie in seine sogenannte "Special Situations"-Plattform investieren, heisst es.

Erst vor wenigen Tagen hat ein Joint Venture von Trinity und Partners Group zusammen das Scottsdale Plaza Resort & Villas in Paradise Valley, Arizona, übernommen. In einem ersten Joint Venture übernahmen die Partner im Jahr 2022 zudem das Las Colinas Resort in Dallas, Texas, welches kürzlich in das The Ritz-Carlton Dallas, Las Colinas umgewandelt wurde.

