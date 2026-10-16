Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 10:15:28
Partners Group baut Stellen im Private-Equity-Geschäft ab
Partners Group. (Bild zVg) ">
Der Zuger Vermögensverwalter hat laut einem Medienbericht Dutzende Positionen in seiner Private-Equity-Sparte gestrichen oder intern neu besetzt. Das Unternehmen stehe unter Druck, die Performance älterer Beteiligungsportfolios zu verbessern.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Partners Group am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.