Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’326 0.3%  SPI 20’133 0.1%  Dow 52’946 -0.5%  DAX 26’018 -0.9%  Euro 0.9396 0.1%  EStoxx50 6’384 -0.6%  Gold 4’362 -2.0%  Bitcoin 63’276 -0.4%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 92.7 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 08:07:18

Partners Group baut Führungsspitze um

Partners Group
680.10 CHF -7.65%
Kaufen Verkaufen
Die Zuger Partners Group hat im ersten Halbjahr 2026 trotz steigender verwalteter Vermögen weniger verdient. Der Gewinn sank um 13 Prozent auf 502 Millionen Franken. Gleichzeitig kündigt der Vermögensverwalter einen Wechsel an der Konzernspitze an: Ab 2027 übernehmen zwei Co-CEOs. Der aktuelle Firmenchef David Layton scheidet aus der Geschäftsleitung aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten