Partners Group-Aktien nach H1-Gewinnzahlen fester eröffnet

Bern (awp) - Die Aktien der Partners Group sind am Dienstag mit klaren Gewinnen in den Handel gestartet. Das Finanzinstitut hat vorbörslich seine Gewinnerwartung für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Die unangekündigt veröffentlichten Zahlen, die noch provisorisch und in einer nicht allzu engen Bandbreite sind, kommen bei Analysten gut an. Allerdings ist die Aktie hoch bewertet.

Partners Group gewinnen um 09.25 Uhr 1,0 Prozent auf 1617,50 Franken, dies in einem wenig veränderten Gesamtmarkt (SMI -0,1%). Das Jahres- bzw. Allzeithoch von letzter Woche liegt damit mit 1634 Franken nur knapp über dem aktuellen Tageshoch von 1629,50 Franken.

Die Performance im bisherigen Jahresverlauf ist phänomenal mit einem Plus von 54 Prozent seit Jahresbeginn (Schlussstand Montag), in den letzten 5 Jahren waren es +260 Prozent. Partners Group ist damit klar bester Wert im SMI, vor ABB und Richemont, die seit Anfang Jahr je knapp 40 Prozent zugelegt haben.

Der Manager von Privatmarktanlagen erwartet gemäss den heutigen Angaben einen Semestergewinn im Bereich von 585 bis 645 Millionen Franken. Im Vergleich zu den 313 Millionen im 2020 wäre das mehr oder weniger eine Verdoppelung, gegenüber den 397 Millionen aus dem ersten Semester 2019 eine Steigerung um rund 50 Prozent. In der Mitteilung war von einem "sehr günstigen Marktumfeld für Veräusserungen" und entsprechend hohen Performance Fees die Rede, dies in Kombination mit dem anhaltenden Wachstum der Management Fees und weiteren Faktoren.

Die ersten Analysten-Kommentaren fallen zwar positiv, aber nicht euphorisch aus. Dass das erste Halbjahr 2021 stark ausfallen würde, sei nicht wirklich eine Überraschung, meint etwa die ZKB. Da der letzte erhältliche Konsens noch vor dem Juli-Statement zu den verwalteten Vermögen erhoben worden sei, sei aber schwer zu sagen, wie stark die heute genannten Eckwerte den Gesamtmarkt noch überraschen könnten. Die ZKB-Schätzungen jedenfalls seien im Rahmen der Firmenangaben.

Etwas überraschter zeigt sich derweil die Bank Vontobel. Der zuständige Analyst spricht von einem "massive profit beat", dass also der Gewinn die Schätzungen deutlich übertreffe. Seine eigene Schätzung lag lediglich bei 501 Millionen, womit er gemäss seinen Angaben noch knapp über dem Konsens von 498 Millionen lag. Er werde wohl seine Schätzungen und das Kursziel (aktuell 1630 Fr.) erhöhen, meint er. An der "Buy"-Empfehlung will er festhalten.

Der ZKB-Analyst bleibt derweil bei "Marktgewichten", dies aufgrund der "nicht unerheblichen" Bewertung" der Aktie. Obschon es an der Qualität des operativen Geschäfts praktisch nichts zu kritisieren gebe, wie er anführt.

Die genauen Halbjahres-Gewinnzahlen von Partners Group werden am 7. September veröffentlicht.

uh/hr