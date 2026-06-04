Partners Group-Aktien erholen sich etwas nach Update

Zürich (awp) - Nach einem rabenschwarzen Mittwoch mit einem Kursrutsch über 16 Prozent geht es mit den Aktien von Partners Group am Donnerstag wieder etwas aufwärts. In einem Geschäftsupdate hat das Management die Ziele beim Wachstum der verwalteten Vermögen (AuM) bestätigt. Analysten äusserten sich grösstenteils positiv und sehen Potenzial bei den Papieren.

Die Partners-Group-Aktien gewinnen gegen 9.25 Uhr auf 702,20 Franken hinzu, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht. Sie sind damit klar stärkster SMI-Wert. Der Gesamtmarkt (SMI) legt derweil 0,5 Prozent zu.

Mehrheitlich halten Analysten trotz der negativen Nachrichten vom Vortag an ihren Kaufempfehlungen für die Papiere von Partners Group fest. Die Kursziele wurden jedoch recht deutlich gestutzt. So senkte Vontobel auf 960 von 1200 und Julius Bär auf 1200 von 1400 Franken. Der Analyst von Julius Bär sieht die Aktie zum aktuellen Kurs als günstig bewertet an. Auch der zuständige Vontobel-Analyst schreibt von einem beachtlichen Aufwärtspotenzial der Papiere.

ZKB-Analyst Daniel Regli bekräftigte seine Einschätzung vom Vortag, dass die Marktreaktion "übertrieben" gewesen sei. Diese Auffassung teilten auch zahlreiche andere Analysten, etwa von Octavian oder der Helvetischen Bank.

Gemäss ZKB machten die Rücknahmen weniger als 1 Prozent der verwalteten Vermögen von Partners Group aus. Dies deckt sich auch mit den heute publizierten Aussagen von Partners Group. Demnach wird lediglich ein negativer Einfluss auf das AuM-Wachstum von 1 bis 2 Prozent erwartet.

Die UBS schätzt die Bestätigung der Prognosen positiv ein, auch wenn die weiterhin hohen Rücknahmeanträge bei drei anderen Evergreen-Fonds "Anlass zur Sorgen im Markt geben". Die zusätzlichen Zeichnungsfenster für den Aktienerwerb für Mitarbeitende werden ebenfalls lobend hervorgehoben.

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