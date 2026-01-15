Partners-Group-Aktien deutlich fester nach AuM und Guidance 2026

Zürich (awp) - Die Aktien von Partners Group sind am Donnerstag im frühen Handel stark gesucht. Der Vermögensverwalter hatte am Vortag verwaltete Vermögen über den Markterwartungen publiziert und im vergangenen Jahr Rekord-Kapitalzusagen - wenn auch mithilfe einer Übernahme - angezogen.

Partners Group legen am Donnerstag gegen 9.35 Uhr 6,5 Prozent auf 1078,50 Franken zu. Der SMI steht zeitgleich 0,17 Prozent im Plus. Die Aktien des Zuger Asset Managers hatten allerdings 2025 ein Fünftel an Wert verloren. Ende November fielen sie bis auf 898,80 Franken. Das Allzeithoch bei 1667 Franken vom November 2021 ist immer noch in weiter Ferne.

Das Wachstum der verwalteten Vermögen und die Kundenzusagen für 2025 seien sehr erfreulich gewesen, heisst es bei der ZKB. Es demonstriere die Fähigkeit des Asset Managers, auch in einem schwierigen Umfeld zu wachsen. "Starkes Fundraising und starke Investment-Aktivität im zweiten Halbjahr", schreibt auch Octavian.

Partners Group habe ein Rekord-Fundraising vermeldet - mit Kundennachfrage und verwalteten Vermögen 2025 über den Erwartungen, kommentiert zudem Vontobel. Die Zuger Gesellschaft habe die Branche beim Fundraising, bei den Investitionen und bei den Exits geschlagen. Auch habe sich CEO David Layton sehr zuversichtlich für das Jahr 2026 gezeigt, und für 2025 gehe er von einem der stärksten Jahre mit Blick auf Performance Fees aus.

Auch bei Citi heisst es, der Ausblick sei sehr ermutigend. Am Markt sei mit einer tieferen Kapitalzusagen-Guidance für das Jahr 2026 gerechnet worden, als sie nun am Vorabend kommuniziert wurde.

Zuversichtlich stimme auch der Bereich Evergreens mit einem wachsenden Beitrag durch neue Partnerschaften, kommentiert Goldman Sachs. Die Analysten der US-Bank verweisen darauf, dass die Plattform laut Angaben des Managements schneller als geplant voranschreitet. Und die Kapitalzusagen aus den Investmentfonds ohne bestimmte Laufzeit und mit Fokus auf Privatinvestoren dürften 2026 voraussichtlich noch einen grösseren Beitrag leisten - aufgrund neuer Partnerschaften.

