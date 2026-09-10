Partners Group-Aktie tiefer: Neues Büro in Stockholm eröffnet

Der Vermögensverwalter will damit sein langfristiges Engagement in den nordischen Ländern bekräftigen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Nähe zu Kunden, Partnern und institutionellen Investoren soll in der Region ausgebaut werden. Das Stockholmer Büro von Partners Group wird von Carina Spitzkopf geleitet, der Head of Direct Lending DACH & Nordics.

Im Schweizer Handel fällt die Partners Group-Aktie zeitweise um 0,86 Prozent auf 659,46 Franken.

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Baar (awp)