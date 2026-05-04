Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’093 -0.3%  SPI 18’513 -0.2%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’332 0.2%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’845 -0.6%  Gold 4’581 -0.7%  Bitcoin 62’390 1.7%  Dollar 0.7830 0.3%  Öl 109.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial
Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aktien verlieren: UniCredit erhöht Druck auf Commerzbank
Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Auch im April mehr Flugbewegungen
HLEE-Aktie dennoch höher: Konzern rutscht tiefer in die roten Zahlen
Suche...
Plus500 Depot
Rechtliche Schritte 04.05.2026 11:13:00

Partners Group-Aktie steigt: Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurückgewiesen

Partners Group-Aktie steigt: Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurückgewiesen

Partners Group weist einen unlängst publizierten Bericht des Short-Sellers Grizzly Reports entschieden zurück.

Die Investmentgesellschaft prüft, ob sie gegen die US-Firma rechtliche Schritte wegen Marktmanipulation ergreifen soll.

Partners Group wies in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme den Bericht des Hedgefonds als "verleumderisch und irreführend" zurück. Die zu den Bewertungspraktiken bei wenigen ausgewählten Einzelfällen geäusserten Vorwürfe enthielten zahlreiche sachliche Fehler und Falschannahmen, hiess es.

Zudem sei Partners Group von Grizzly nicht um eine Klarstellung oder Stellungnahme zu den geäusserten Sachverhalten gebeten worden. Die Private-Equity-Firma betont, dass ihre Bewertungen von unabhängigen Dritten geprüft würden und auf internationalen Standards (IFRS 13 und US-GAAP Topic 820) beruhen.

Streit um Bewertung des Software-Portfolios

Grizzly kritisierte vor allem die Bewertungen im Software-Portfolio der Partners Group und nahm einige Beteiligungen unter die Lupe. Das Engagement in diesem Bereich werde systematisch zu hoch bewertet, so die Behauptung. Bis zu 40 Prozent der Anlagen in den Evergreen-Fonds seien möglicherweise falsch bewertet.

Laut Partners Group verkennt Grizzly etwa bei der Beteiligung an Zenith Longitude Limited, die keine geschäftlichen Aktivitäten verzeichnen soll, dass Zenith die Holdinggesellschaft des weltweit tätigen Logistikers Apex Logistics ist. Oder es werde ausser Acht gelassen, dass die verstaatlichte russische Tochter der Stada Arzneimittel AG auf null abgeschrieben sei. An Stada ist Partners Group indirekt ebenfalls beteiligt.

Bedeutung von Evergreen falsch eingeschätzt

Auch weitere Aussagen zum Geschäft sind laut Partners Group unzutreffend, etwa zur Bedeutung der Evergreen-Plattform oder zur Software-Exponierung. Falsch sei die Aussage, dass die Evergreen-Plattform beinahe die Hälfte zum Gesamtumsatz der Gesellschaft beitrage. Der Anteil liege nur bei 34 Prozent. Und die Sektor-Klassifizierung erfolge nach den anerkannten Regeln von Standard & Poor's Capital IQ und sei branchenkonform, so die Mitteilung.

Weiter betonte Partners Group, dass die Evergreen-Fonds im Branchenvergleich während vieler Jahre mit die besten Erfolgsbilanzen aufweisen. Der erste dieser Fonds sei bereits vor über 25 Jahren aufgelegt worden, hiess es. Über die Jahre seien auch bei der Veräusserung von Portfoliofirmen Erfolge erzielt worden.

In der zu Ende gegangenen Woche haben die von Grizzly Reports geäusserten Vorwürfe möglicherweise auch die Kursentwicklung der Partners-Group-Aktie belastet. Während der gesamten Woche büssten die Titel über 7 Prozent an Wert ein.

Die Partners Group notiert im Schweizer Handel zeitweise 2,43 Prozent auf 868,60 Franken.

mk/ls

Baar (awp)

Weitere Links:

Partners Group-Aktie schwächelt: Milliardenzufluss durch reduzierten Galderma-Anteil

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

09:29 Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen
09:08 Durchwachsene Vorgaben zum Wochenauftakt
06:50 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Die nächsten Bestmarken
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’690.92 19.32 BX0SPU
Short 13’953.44 13.97 BLPSVU
Short 14’475.10 8.88 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’093.48 04.05.2026 11:11:36
Long 12’580.61 19.18 SK2BZU
Long 12’310.48 13.83 S9AB6U
Long 11’785.13 8.94 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie sinkt: Privatkonten in den USA starten in 2027
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Vater verrät: So gross ist das Bitcoin-Vermögen von Elon Musk und seinem Bruder
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
SMI schwächelt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.