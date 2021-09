Partners Group-Aktie steigt: Partners Group sichert sich Kapitalzusagen in Höhe von 15 Milliarden Dollar

Dieses Volumen übersteige das Gesamtvolumen des entsprechenden Vorgängerprogramms, teilte die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gruppe am Dienstag mit.

Die Zusagen von Investoren setzten sich einerseits aus einem Direktbeteiligungsprogramm der Partners Group in Höhe von 6 Milliarden Dollar zusammen, andererseits aus weiteren 9 Milliarden, die über andere Privatmarkt-Programme zugesagt wurden.

Investiert hätten sowohl neue wie auch bestehende Kunden, beispielsweise Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Stiftungen.

17 Investitionen getätigt

Das Private-Equity-Buyout-Programm verfolge eine Strategie mit Fokus auf transformative Wachstumsthemen. Dabei habe man in der Vergangenheit bereits 17 Investitionen in Unternehmen weltweit getätigt, so die Partners Group.

Dazu gehörten etwa die Firma Blue River Petcare, ein US-amerikanischer Betreiber von Tierkliniken für Haustiere oder Axia Women's Health, ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Frauen in den USA. Der verbleibende Teil des Programms werde nun weltweit im Auftrag von Kunden mit Fokus auf Firmen innerhalb von vier Industriezweigen investiert: Goods & Products, Health & Life, Services sowie Technology.

An der SIX geht es für die Partners Group-Papiere um 1,79 Prozent nach oben auf 1'592 Schweizer Franken.

