Partners Group-Aktie stabil: Neuer Evergreen-Fonds für institutionelle Anleger aufgelegt

Noch in diesem Jahr soll zudem ein Evergreen-Fonds für vermögende Privatanleger folgen.

Das Royalty-Portfolio des Unternehmens umfasst nun 30 Investitionen, wie Partners Group am Mittwoch mitteilte. Die Investments verteilen sich demnach auf mehrere Sektoren, darunter Unterhaltung, Pharmazeutika und Energiewandel. Zu den jüngsten Investitionen im Unterhaltungssektor gehöre etwa ein Katalog an Film- und Fernsehmusikrechten von Warner Bros. Discovery.

Der Evergreen-Fonds richte sich zunächst an Institutionen in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Geplant sei derweil noch in diesem Jahr ein separater Evergreen-Fonds für vermögende Privatanleger in denselben Regionen aufzulegen.

Die Partners Group-Aktie verliert zeitweise minimale 0,05 Prozent auf 1’408.25 Franken.

