Partners Group-Aktie schwächelt: Partners Group nominiert zwei neue Mitglieder für Verwaltungsrat

Anne Lester und Flora Zhao. Die Aktionäre werden an der Generalversammlung vom 25. Mai darüber abstimmen, wie Partners Group am Mittwochabend mitteilte.

Lester war zuletzt als Portfolio Manager und Head of Retirement Solutions bei JP Morgan tätig, wo sie bereits seit fast drei Jahrzehnten arbeitet. Auch Zhao kann eine über 30-jährige Führungserfahrung vorweisen. Zudem werde die aktuelle Verwaltungsrätin Grace del Rosario-Castaño ihr Amt nach der Generalversammlung ablegen.

Am Donnerstag verliert die Partners Group-Aktie an der SIX zeitweise 0,67 Prozent auf 1'104,50 Franken.

kae/ra

Baar (awp)