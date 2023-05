Partners Group-Aktie: Partners Group verkündet zwei Abgänge aus der Geschäftsleitung

Hans Ploos van Amstel gibt sein Amt als Finanzchef ab und auch die Leiterin der Kundenbetreuung, Marlis Morin, tritt von ihrer Funktion zurück. Allerdings bleiben Ploos van Amstel als beratender Partner und Morin als Partnerin dem Unternehmen weiterhin erhalten, wie Partners Group am Mittwoch mitteilte.

Die Suche nach einem neuen Finanzchef sei derweil bereits in einem "fortgeschrittenen Stadium", heisst es in der Mitteilung. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers sollen Manuel Ottinger, Leiter Group Finance, und Philip Sauer, Leiter Corporate Development, die CFO-Funktionen gemeinsam wahrnehmen.

Ploos van Amstel, war 2020 zu Partners Group gestossen mit der Aufgabe, die Finanzfunktionen des Unternehmens nach einer Periode von starkem Wachstum zu modernisieren, wie es in der Mitteilung heisst. Er werde künftig in seiner Rolle als "Advisory Partner" Beratungsdienstleistungen für die Gruppe und für ausgewählte Portfoliounternehmen erbringen.

Die Leiterin Kundenbetreuung Marlis Morin war seit rund 20 Jahren in verschiedenen Führungsrollen bei Partners Group tätig gewesen. So habe sie auch das Büro des Unternehmens in Manila lanciert. Sie werde künftig als Partnerin weiterhin für die Entwicklung der Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern verantwortlich sein.

tp/rw

Zürich (awp)