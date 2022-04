Partners Group-Aktie: Partners Group erwirbt irischen Digitaldienstleister Version 1

Verkäuferin ist die britische Investmentgesellschaft Volpi Capital.

Partners Group werde nun mit dem bestehenden Management Team von Version 1 in der nächsten Wachstumsphase zusammenarbeiten, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Version 1 mit Sitz in Dublin hat rund 450 Kunden und beschäftigt 2100 Mitarbeitende in Irland, Grossbritannien, Indien und Spanien. Zu den Angeboten an die Kunden zählen Applikations-Modernisierungen, Cloud-Migration und die Entwicklung von Anwendungen für die Cloud.

Der Sektor erlebe derzeit starken Rückenwind, heisst es weiter. Partners Group wolle nun ein zweistelliges Wachstum für Version 1 erreichen, indem die Breite und die Tiefe der Angebote sowie die internationale Präsent ausgebaut wird. Zudem sollen wertsteigernde Übernahmen getätigt werden.

Baar (awp)