Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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09.10.2026 09:25:37
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Partners Group hat eine neue globale Anlagestrategie für private Kredite lanciert.
Die Strategie investiert breit gestreut in verschiedene Kreditsegmente. Dazu gehören Direktkredite, Kreditinvestitionen am Sekundärmarkt, Fondsfinanzierungen, Lizenzgebühren und liquide Kredite. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
Mit dem neuen Angebot reagiert Partners Group laut eigenen Angaben auf die wachsende Nachfrage nach renditestarken Anlagen mit stabilen Erträgen.
Die Private-Credit-Sparte von Partners Group wurde 2003 gegründet und verwaltet den Angaben zufolge weltweit Vermögen von 40 Milliarden US-Dollar.
Für die Papiere von Partners Group geht es via SIX zwischenzeitlich um 1,39 Prozent nach oben auf 597,60 Franken.
hr/to
Baar (awp)
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