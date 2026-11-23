|Zukauf
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23.11.2026 07:22:00
Partners Group-Aktie: Investor übernimmt Transportanbieter in Neuseeland
Partners Group baut sein Infrastrukturportfolio mit einer Übernahme in Neuseeland aus. Welche strategischen Möglichkeiten der Finanzinvestor bei dem Transportanbieter sieht.
Partners Group will Geschäft weiterentwickeln
Zu den finanziellen Bedingungen wurden keine Angaben gemacht. Partners Group will mit dem Management unter anderem die Vertriebswege und die Digitalisierung ausbauen, um das Geschäft weiterzuentwickeln.
Abschluss für 2027 geplant
Der Abschluss der Transaktion ist in der ersten Hälfte 2027 geplant. Voraussetzung sind die üblichen Vollzugsbedingungen sowie die Genehmigung durch das Overseas Investment Office.
Baar (awp)
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