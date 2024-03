Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group baut Anlageplattform mit neuer Anlageklasse aus

Als fünfte Anlageklasse bietet die Partners Group künftig auch den Bereich Royalties, also Lizenzgebühren, für private Märkte an.

Die Royalties sind vertraglich abgemachte Zahlungen an den Besitzer eines Vermögenswerts, die eine Drittpartei für die Nutzung dieses Werts entrichten muss, wie Partners Group am Montag mitteilt. In der Regel erhält der Besitzer einen Umsatzanteil vom Ertrag, den der Benutzer damit erzielt. Partners Group beziffert den adressierbaren Markt für diese Anlageform auf über 1 Billion US-Dollar.

Das Royalties-Geschäft wird von Stephen Otter geleitet. Er arbeitet für die Partners Group als Managing Director am Hauptsitz in Zug.

Die Partners Group-Aktie schwankte am Montagvormittag an der SIX zwischen Gewinnen und Verlusten. Inzwischen hat sie sich jedoch offenbar für den Weg nach oben entschieden und gewinnt zeitweise 1,21 Prozent auf 1'301,50 Franken.

