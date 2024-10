Partners Group-Aktie im Plus: Verkauf von Techem an TPG und GIC

Das Unternehmen wird durch die Transaktion mit 6,7 Milliarden Euro bewertet.

Der Zuger Asset Manager habe beschlossen, seine Mehrheitsbeteiligung an den US-Private-Equity-Investor TPG und den Staatsfonds von Singapur GIC zu verkaufen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die derzeit noch bestehenden weiteren Co-Investoren CDPQ und Ontario Teachers' Pension Plan würden ebenfalls aus der Firma aussteigen.

Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2025 erwartet. Dies, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Es war am Markt lange spekuliert worden, dass Partners Group Techem an die Börse bringen könnte. Auch wurde ein Verkauf (direkt oder IPO) bereits seit Anfang diesen Jahres erwartet. Wieviel genau Partners Group an Techem hält, legt das das Private-Equity-Haus nicht offen.

Umsatz über 1 Mrd EUR

Der deutsche Nebenkostenabrechner hat den Angaben vom Dienstag zufolge mittlerweile über 428'000 Kunden in 18 Ländern und betreut mehr als 13 Millionen Wohneinheiten. Partners Group Ziel war bei der Übernahme 2018 die Digitalisierung der Prozesse, ein "auf den Customer Journey ausgerichtetes Betriebsmodell" sowie internationales Wachstum.

Partners Group beziffert den Umsatz heute mit über 1 Milliarde Euro und spricht von einem EBITDA-Wachstum von rund 50 Prozent seit der Akquisition. Techem wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eschborn in Deutschland.

Man habe einen globalen Energiedienstleister aufgebaut mit einem starken Fundament in Deutschland, um in neue Märkte und Dienstleistungen zu expandieren, liess sich Kim Nguyen, Partner bei Partners Group, in der Mitteilung zitieren. Der Verkauf sei der Höhepunkt von mehr als fünf Jahren intensiver Arbeit.

Die Partners Group-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,51 Prozent höher bei 1'276,50 Franken.

Zürich (awp)