Partners Group-Aktie freundlich: Partners Group gibt Investment in Exus bekannt

Dem Asset-Management- und Entwicklungsunternehmen soll gemeinsam mit dem Gründern und dem Management weiterentwickelt werden.

Exus verwaltet mehr als 11 Gigawatt an erneuerbaren Energieanlagen in Europa und Nordamerika, teilte Partners Group am Mittwoch mit. Davon seien bisher 2,4 Gigawatt erschlossen.

Ziel des Investments sei es nun, Exus zu einer "Plattform der nächsten Generation" zu entwickeln. Dafür werde Partners Group bis zu eine Milliarde Euro an Wachstumskapitel bereitstellen.

An der SIX steigt die Aktie von Partners Group am Mittwoch zeitweise um 1,39 Prozent auf 1'005,00 Franken.

Zug (awp)